Antalya'da Evden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir evden yapılan hırsızlık sonucunda çalınan döviz, banka çekleri, tabanca ve ziynet eşyalarıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Döşemealtı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evden döviz, 16 banka çeki, 1 tabanca ve ziynet eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık zanlısının Y.K. olduğunu tespit etti.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyeye tutuklandı.