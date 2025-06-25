Antalya'da Evde Yangın: Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

Antalya'da Evde Yangın: Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
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Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.

Yenidoğan Mahallesi 3059 Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Adrese gelen ekipler tarafından apartman kısa sürede tahliye edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, kimsenin yaşamadığı öğrenilen evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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