Antalya'da Evde Yangın: Yangın Kısa Sürede Söndürüldü
Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Olayda kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü.
Yenidoğan Mahallesi 3059 Sokak'ta 4 katlı apartmanın son katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Adrese gelen ekipler tarafından apartman kısa sürede tahliye edildi.
Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürülürken, kimsenin yaşamadığı öğrenilen evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel