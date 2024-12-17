Antalya'da Evde Yangın Çıktı, Kısa Sürede Söndürüldü
Antalya'nın Serik ilçesindeki bir apartmanın banyosunda elektrikli şofbenin alev alması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Antalya'nın Serik ilçesinde evin banyosunda çıkan yanın büyümeden söndürüldü.
Yeni Mahalle'de K.O'ya ait 3 katlı apartmanın 3. katında elektrikli şofbenin alev alması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleyi evde bulunan kadının yaptığı yangın, 2 itfaiye aracının müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.
Yangında evin banyo bölümünde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel