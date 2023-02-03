Antalya'da evde yangın çıkardığı iddia edilen kiracı tutuklandı Güncel Haberler Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturduğu dairede yangın çıkardığı iddia edilen kiracı tutuklandı. Antalya'nın Manavgat ilçesinde oturduğu dairede yangın çıkardığı iddia edilen kiracı tutuklandı. İlçede dün Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 katlı binadaki dairede çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan F.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kiracı olarak kaldığı dairede yangın çıkardığı iddia edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "mala zarar vermek" suçundan tutuklandı. Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde 4 katlı binanın son katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmüş, yangının ardından dairede kiracı olarak kalan F.T. isimli kadın gözaltına alınmıştı. Kaynak: AA / Güncel Manavgat Antalya kiracı Güncel Haberler

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