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Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

AA - Mustafa Kurt - Güncel
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Antalya'da evde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara yol açtı.

Güllerpınarı Mahallesi'nde bir apartmanın 7. katındaki dairenin balkon kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, balkonda bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu, dairenin salon ve mutfak kısmına da sıçradı.

İhbar üzerine adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

AA / Mustafa Kurt - Güncel

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