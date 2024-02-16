Antalya'da ev yangınında hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi Konya'ya gönderildi

Antalya'nın Serik ilçesinde ev yangınında yaşamını yitiren yaşlı adamın cenazesi, toprağa verilmek üzere Konya'ya gönderildi.

Cumhuriyet Mahallesi 5020 Sokak'taki bir evde 13 Şubat'ta meydana gelen yangında hayatını kaybeden Ali Osman Taban'ın (75) cenazesi, yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı.

Taban'ın cenazesi, olayın yaşandığı evinin önünde yapılan duanın ardından defnedilmek üzere Konya'nın Derebucak ilçesi Çamlık Mahallesine gönderildi.

Buradaki duaya Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İYİ Parti Serik İlçe Başkanı Erhan Uzun, İYİ Parti Serik Belediye Başkan adayı Mehmet Habalı, Ali Osman Taban'ın kızı Zehra Arıkan, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, yangında dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan Ali Osman Taban'ın eşi Durdu Taban'ın ise tedavisinin devam ettiği, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.