Antalya'da Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

ANTALYA'da meydana gelen ev yangını, büyümeden söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi.Yangın, saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 995 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Daireden duman yükseldiğini gören ev ve mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, yatak odasında başlayan yangına müdahale ederek söndürdü. Ekipler, 15 dakika boyunca soğutma çalışması yaparken, yaralan ya da ölenin olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel