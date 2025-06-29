Antalya'da Ev Yangını: 1 Yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi yaralandı.

Altıntaş Mahallesi Florya Sokak'ta bir sitede bulunan 4 katlı dairenin birinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında el ve ayaklarında yanık oluşan R.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle 3 dairede hasar oluştu.

Yangının tüp patlaması sonucu çıktığı tahmin ediliyor.