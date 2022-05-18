Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı - Haberler

Antalya'da etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı
AA - Sinan Özmüş - Güncel
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, 3 evi su bastı.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere taştı, 3 evi su bastı.
Dereköy Mahallesi'nin yüksek kesimlerindeki yağışın ardından, Dutludere deresinin su debisi arttı. Dere üzerindeki köprü geçişinin de tıkanmasının ardından dere taştı.
Dere yatağının hemen yanındaki 3 evi su bastı, 40'a yakın küçükbaş hayvan telef oldu.
Dereköy Mahalle Muhtarı Taner Yaşa, AA muhabirine, kamu kurumlarının kısa sürede olay yerine gelerek iş makineleriyle temizlik çalışmalarına başladığını kaydetti.
AA / Sinan Özmüş - Güncel