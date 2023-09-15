Antalya'da Eşzamanlı Orman Yangını Girişimi Önlendi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4 ayrı noktada eşzamanlı orman yangını çıkarma girişimi, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle önlendi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik bölge polis ve jandarma ekipleri tarafından ablukaya alındı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 4 ayrı noktada eşzamanlı orman yangını çıkarma girişimi Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin hızlı müdahalesiyle önlendi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanmasına yönelik bölge polis ve jandarma ekipleri tarafından ablukaya alındı.

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi Yenicepınar mevkinde bugün saat 11.00 sıralarında 4 ayrı noktada yangın çıkarma girişiminde bulunuldu. Kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından çıkarılmaya çalışılan yangınlar ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Kumluca Mavikent Adrasan hattındaki karayolu kenarında meydana gelen olayla ilgili jandarma ve polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için bölgeyi abluka altına aldı. - ANTALYA