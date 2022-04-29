Eşzamanlı operasyonda 51 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik 112 personelin katılımıyla düzenlenen eşzamanlı operasyonda 51 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği personeli farklı suçlardan aranma kaydı bulunan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asayiş ve diğer suçlardan haklarında yakalama emri bulunan şahıslara yönelik 112 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Kasten yaralama, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, cinsel saldırı, tehdit, uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak suçlarından aranan 51 şahıs yakalandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel