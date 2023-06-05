Antalya'da Esnafı Sahte 100 Dolar Vererek Dolandıran Şahıslar Yakalandı

Antalya'da farklı işyerlerine sahte 100 Dolar vererek dolandıran 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 3 bin 575 sahte Dolar ele geçirildi.

Esnafı sahte 100 dolar vererek dolandırırken önce kameraya sonra polise yakalandılar

Yapılan aramada 3 bin 575 sahte dolar ele geçirilen şahıslar kamerada

ANTALYA - Antalya'da farklı işyerlerine sahte 100 Dolar vererek dolandıran 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 3 bin 575 sahte Dolar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği tarafından 31 Mayıs 2023 tarihinde il merkezinde farklı işyerlerine sahte 100 Dolar verilmesi olayı ile ilgili inceleme başlattı.

Parada sahtecilik olaylarını 4 şahsın gerçekleştirdiği tespit edilerek şahıslar görevlilerimiz tarafından gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 30 adet sahte 100 Dolar, 11 adet sahte 50 Dolar, 1 adet sahte 10 Dolar ve 3 adet sahte 5 Dolar olmak üzere toplam 3 bin 575 sahte dolar ele geçirildi. Ayrıca İstanbul ilinde gerçekleştirilen faili meçhul parada sahtecilik olayı da aydınlatıldı.

Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.