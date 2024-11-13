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Antalya'da Esnafa Tehditler Ortaya Çıktı, 72 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Esnafa Tehditler Ortaya Çıktı, 72 Şüpheli Yakalandı
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Antalya'da esnafları tehdit ederek para talep eden ve silahlı saldırılar düzenleyen 72 şüpheli gözaltına alındı. Gerçekleştirilen operasyonlarda 65 kişi tutuklandı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Antalya'da esnafı tehdit edip para talep eden ve silahlı saldırı gerçekleştirenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 72 şüpheliden 65'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnafları arayan tehditle para talebinde bulunan ve bazı işletmelere saldırılar gerçekleştiren kişilerin yakalanması için operasyonlar gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 2 el bombası, 32 ruhsatsız tabanca 1 silah, 5 tüfek, bin 665 fişek, 1 muşta, 2 kar maskesi, 1 susturucu, 3 hassas terazi, 1 pres makinesi, 4 motosiklet ve 1 çalıntı otomobil ele geçirildi.

Operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 65'i tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
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