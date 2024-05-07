Antalya'da Eski Eşini ve Arkadaşını Bıçaklayan Kişi Tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesinde eski eşini ve yanındaki arkadaşını bıçakla yaralayan kişi tutuklandı.

Belkıs Mahallesi'nde E.O. (29) ile 3 yıl önce ayrıldığı eski karısı P.G. (28) ile yanında bulunan V.G. (28) arasında tartışma çıktı.

E.O. tartışma sırasında eski eşi ve V.G'yi bıçakla yaraladı.

Yaralılar olaydan sonra kendi imkanlarıyla Serik Devlet Hastanesi'ne gitti.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan kadın, buradaki müdahalenin ardından Antalya'daki başka bir hastaneye sevk edildi.

Şüpheli E.O. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

E.O'nun ifadesinde, tekrar evlenmek için çaba sarf ettiği eski eşini V.G'nin yanında gördüğünde sinirlendiğini, ne yaptığını bilmeyerek bıçakladığını söylediği öğrenildi.