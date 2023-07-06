Antalya'da eski eşini sokakta bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erhan Onur Eldemir (40), cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, maktulün yakınları ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Eldemir, 6 yıl evli kaldıkları, çocuğunun annesinin yaşam hakkını sonlandırdığı için pişman olduğunu söyledi.

Eski eşine karşı şahsi bir kıskançlığının olmadığını iddia eden Eldemir, "Ailesinden özür diliyorum, pişmanım. Mahkemenin vereceği cezaya saygı duyuyorum." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın cezasında herhangi bir indirim hükmü uygulamadı.

Öldürülen Ayşegül Şimşek'in annesi Gülay Şimşek, adliye çıkışında gazetecilere, karar ne olursa olsun kızının bir daha gelmeyeceğini ama verilen karardan memnun olduklarını söyledi.

Baba Ruşen Şimşek de sadece kendi kızı için değil bütün kadınlar için mücadele verdikleri dile getirdi.

Olay

Antalya Havalimanı'nda bilet satış personeli olarak çalışan Ayşegül Şimşek (33), 12 Şubat'ta, Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'ta karşısına çıkan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Erhan Onur Eldemir tarafından bıçakla yaralanmış, hastaneye kaldırılan genç kadın müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Polis merkezine teslim olan Eldemir, tutuklanmıştı.