Antalya'da eski eşi tarafından bıçaklanan kadın öldü

Antalya'nın Kepez ilçesinde eski eşi tarafından bıçaklanan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya Havalimanı'nda bilet satış personeli olarak çalışan Ayşegül Şimşek (33), Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak'ta dün servis aracından indiği sırada uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi E.O.E. (40) ile karşılaştı.

Çıkan tartışma sırasında E.O.E, yanında bulunan bıçakla Şimşek'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince hastaneye kaldırılan genç kadın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, bir süre sonra polis merkezine gidip teslim oldu.

Şüpheli E.O.E'nin emniyetteki ilk ifadesinde, "Uzaklaştırmam vardı, konuşmak için evinin yanına gittim. Burada servisten indi. Konuşmak istedim, tartıştık. Bana biber gazı sıktı. Ben de sinirlendim, bıçakladım. Daha sonra da polis merkezine gidip, teslim oldum." dediği öğrenildi.

Ayşegül Şimşek'in 6 yaşında bir oğlunun olduğu, eşinden 3 yıl önce boşandığı ve kendisini rahatsız ettiği için E.O.E. hakkında bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı kaydedildi.