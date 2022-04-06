Antalya'da eski eşi ile onun evlendiği kişiyi yaralayan şahıs gözaltına alındı - Haberler

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Antalya'da eski eşi ile onun evlendiği kişiyi yaralayan şahıs gözaltına alındı

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Antalya'da eski eşi ile onun evlendiği kişiyi yaralayan şahıs gözaltına alındı

Antalya'da bir kişi, eski eşi ile onun 10 gün önce evlendiği şahsı maket bıçağıyla yaraladı.

KEPEZ, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi, eski eşi ile onun 10 gün önce evlendiği şahsı maket bıçağıyla yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Kepez ilçesi Erenköy Mahallesi'nde eski eşi M.D.F. (39) ve onun 10 gün önce evlendiği E.F'nin (40) evine giden A.A (41), 2 çocuğunu evden çıkardı.

Ardından yeniden eve giren şüpheli, yanında bulunan maket bıçağı ile çifti sırt ve boyun bölgesinden yaraladı.

Sesleri duyan vatandaşların ihbarıyla eve gelen polis ekipleri, şüpheli A.A'yı gözaltına aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

Antalya, Erenköy, Kepez, Güncel, Haberler

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