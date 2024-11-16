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Antalya'da Eşini Vuran Koca İntihar Etti

Antalya'da Eşini Vuran Koca İntihar Etti
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Antalya'nın Serik ilçesinde Mehmet U, gece yarısı eşini av tüfeğiyle vurduktan sonra intihar etti. Olayın ardından çiftin çocukları ve komşuları yardım çağrısında bulundu. Sağlık ekipleri, Hülya U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlu Barış U, babasının annesini yanlışlıkla vurduğunu iddia etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde eşini av tüfeğiyle öldüren koca intihar etti.

Dikmen Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet U, gece yarısı evinin bahçesinde eşi Hülya U'ya tüfekle ateş açtı.

Mehmet U, daha sonra evin içine giderek tabancayla intihar etti.

Silah sesinin duyulması üzerine çiftin çocukları ve komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hülya U'nun olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı olarak Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet U. kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından cenazeler toprağa verilmek üzere Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine gönderildi.

Adli Tıp Kurumuna cenazeleri almaya gelen çiftin oğlu Barış U, gazetecilere, babasının hırsız sanarak annesini vurduğunu ileri sürdü.

Babasının gece duyduğu ses nedeniyle seraya hırsız girdiğini sanarak av tüfeğiyle kontrol amaçlı dışarı çıktığını iddia eden Barış U, "Bu sırada yatakta babamı göremeyen annem de dışarı çıkıyor. Babam karanlıkta annemin olduğunu bilmeyerek hırsız diye ateş ediyor. Daha sonrada ağabeyimi telefonla arayıp birini vurduğunu söylüyor. Annemi yanlışlıkla vurduğu anlayınca vicdan azabından tabancayla kendine ateş ediyor." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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