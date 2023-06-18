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Antalya'da Eşini Sopayla Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

Antalya'da Eşini Sopayla Öldürdüğü İddiasıyla Tutuklandı

Güncel Haberler

Antalya'nın Kepez ilçesinde eşini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden Sinem A'yı sağlık ekipleri müdahale etti ancak kadın kurtarılamadı.

Antalya'da eşini sopayla darbederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kepez ilçesinde hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybeden Sinem A'yı (38) sopayla darbederek öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan eşi U.A'nın (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Dün Kepez İlçesi Özgürlük Mahallesi 2658 No'lu Sokak'ta sağlık ekibi, ihbar üzerine gittiği adreste darbedilen Sinem A'ya ilk müdahaleyi yapmış ancak kadın müdahaleye rağmen yolda yaşamını yitirmişti.

Sinem A'nın eşi U.A. ise gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Gülsem Adam - Güncel

Antalya Kepez Güncel Haberler

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