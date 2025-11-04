Antalya'da Eşini Sopayla Darbeden Sanığın Yargılama Süreci Devam Ediyor

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde eşini sopayla darbettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Ukrayna asıllı eşi Iryna Melnychuk D.'yi (36) darbettiği gerekçesiyle "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklu yargılanan M.A.D, müşteki ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen sanık M.A.D. olay günü eşinin evine gitmediğini savunarak suçlamaları kabul etmedi.

Mahkeme heyeti, sanığın telefon kayıtları ile olay günü konum bilgilerinin incelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Liman Mahallesi'nde 5 Temmuz 2025 saat 01.00 sıralarında oteldeki mesaisinden dönen Iryna Melnychuk D. dairesine girerken saldırıya uğramıştı.

Yüzü kapalı bir kişi tarafından sopayla birçok kez vurulan Iryna Melnychuk D. başından yaralanmış, eli kırılmıştı. Hastanede 16 gün tedavi gören kadının ifadesi doğrultusunda gözaltına alınan uzaklaştırma kararı bulunan eşi M.A.D. tutuklanmıştı.