Antalya'da Eşini Öldüren Vezir Ayer Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Talebiyle Dava Açıldı

Antalya'da eşini öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Vezir Ayer hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Varsak Aktoprak Mahallesi'nde 12 Mart 2024 tarihinde, Vezir Ayer'in (51) bıçakladığı eşi Antika Ayer'in (52) ölümüne ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianame, Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 30 yılı aşkın süredir evli olan Ayer çiftinin 7 müşterek çocuğu olduğu ifade edilerek, Antika Ayer'in gece uyuduğu esnada sanık tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğünün tespit edildiği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Vezir Ayer ise kıskançlık ve maddi anlaşmazlık yüzünden çıkan tartışmada eşi Antika Ayer'i boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü öne sürdü.

Adli tıp raporlarının da yer aldığı iddianamede, sanık Vezir Ayer'in "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması talep edildi.

Olay

Varsak Aktoprak Mahallesi'nde Antika Ayer ile hakkında verilmiş uzaklaştırma kararı bulunmasına rağmen evlerine gelen eşi Vezir Ayer arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine eşini, boğazını keserek öldüren Vezir Ayer daha sonra banyoda kendisini asarak intihar etmeye çalışmıştı.

Eve gelen sağlık ekibi, Antika Ayer'in yaşamını yitirdiğini belirlerken, banyoda iple kendisini asmış olan Vezir Ayer, polis ekiplerince kurtarılmıştı.