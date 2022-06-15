Antalya'da eşini öldüren sanığın yargılanması tamamlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşini boğarak öldüren sanık, eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasında, müşteki anne Cemile Koçak, baba Avni Koçak ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu Mesut Ö. (29) ise bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Son sözü sorulan müşteki anne Cemile Koçak ve baba Avni Koçak, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Mesut Ö. ise yaşanan olaylardan dolayı pişman olduğunu belirterek "Ben bu suçu kendimde olmayarak işledim. Durduk yere birini öldürecek kişi değilim. Beni aşağıladı. Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Olmaması gereken olaydı. Pişmanım." dedi.

Sanık, yaptığıyla avunmadığını ifade ederek çocuklarının felakete sürüklenip psikolojilerinin bozulacağını savundu.

Son sözü sorulan Mesut Ö. lehine olan kararların dikkate alınmasını istedi.

Müşteki avukatları ise sanığın haksız tahrik indirimi talep etmeye yönelik eylemler içerisinde olduğunu belirterek "Sanığın, eşini planlayarak ve canavarca hisle kasten öldürme suçundan en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Ayrıca takdir indirimi uygulanmamasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı ise müvekkilinin tasarlayarak eşini öldürmediğini anlatarak "Tartışma sonrası arada bir bekleme olmadan olay yaşanmıştır. Tasarlayarak olmamıştır. Keza olaydan bir saat önce her iki tarafı gören kişiye maktulün, 'Yanına kalmayacak. Hesabını soracağım' cümlesi de var. Bu da tasarlayarak yapmadığını gösteriyor. Aralarındaki tartışma nedeniyle haksız tahrik indiriminin uygulanmasını, duruşmadaki samimi cevaplarının da dikkate alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Karar sonrası Alanya Adliyesinde gözyaşlarına hakim olamayan anne Cemile Koçak, sanığın sürgün edilmesini, burada durmamasını söyledi. Babanın çocuklarla görüştürüldüğünü de anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Çocukları görüştürmek istemedim, zorla görüştürdüler. Çocuklar, bana 'Görüşmek istemiyorum' diyor. O da kızına 'Ben geleceğim Fatma' demiş. Kızı da 'Sen gelemeyeceksin' demiş. Benim kızım 10 sefer mahkemeye verdi. 'Bir daha dövmeyeceğim' deyince geri çekildi. Benim çocuğum Alanya'da sığınma evinde bile bir hafta kaldı. İki kere darp raporu aldı. Bunun ne pişmanlığı var. Altı senede bir insan evine bir ekmek getirmez mi? Yazıklar olsun ona. Çürüsün orada, çürüsün."

Olay

İlçe Jandarma Komutanlığına 20 Mayıs 2021'de giderek karısı Aslıhan Ö'nün kaybolduğunu bildiren Mesut Ö, yapılan araştırma sonucu gözaltına alınmış, ifadesinde boğarak öldürdüğü eşini, mahalle dışındaki bir arazide iş makinesiyle açtığı çukura gömdüğünü itiraf etmişti.