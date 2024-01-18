Antalya'da Eşini Av Tüfeğiyle Öldüren Koca Yargılanıyor

Antalya'nın Döşemaltı ilçesinde, tartıştığı eşini av tüfeğiyle vurarak öldüren kocanın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Güzelçolak (48) ile maktulün kızları ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen sanık, ifadesinde, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu nedenle kavga ettiklerini kaydetti.

Olay günü morali bozuk olduğu için alkol aldığını ve kayınpederini arayarak "Kızını almasını" söylediğini anlatan Güzelçolak, daha sonra eşiyle de konuşmak için iş yerine gittiğini belirtti.

Eşini iş yerinde bulamadığını, arkadaşlarının "Hastaneye gitti" dediğini dile getiren sanık, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Eşimi aradım, nerede olduğunu sordum, işte olduğunu söyledi. Yalan söylediğini, iş yerinin önünde olduğumu söyledim. Doktora gittiğini söyledi. 'Beni arasaydın, bana söyleseydin ben seni doktora götürmez miydim' dedim. Eşim daha sonra iş yerinin önüne geldi. Birlikte eve gittik. Lavaboda ellerini yıkadığı sırada 'Kiminle buluşmaya gittin, yine teyzemin kocasıyla mı buluştun' dedim. Bana sinirlendi. 'Evet, aldattım seni. Senden boşanacağım, hakkımı sonuna kadar alacağım' dedi. Aileme küfretti. Sinirlendim. Dedemden kalma silahı alıp ateş ettim."

Olayda kullanılan silahı daha önceden hazırlamadığını ileri süren Güzelçolak, "Bana 'Özür dilerim, ayrılalım' dese şu an burada değildim. Bu saatten sonra geriye dönme durumumuz yok. Öldürmek isteseydim onu iş yerinin önünde öldürürdüm. Sadece konuşmak için eve gitmiştik. Fiziksel temasım olmadı, amacım öldürmek değil, konuşmaktı. Olaydan dolayı pişmanım." dedi.

Çiftin kızları duruşmada dinlendi

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün kızı A.Ç, babasından şikayetçi olduğunu belirterek, anne ve babasının yıllardır kavgalı olduğunu anlattı.

Babasının iddia ettiği aldatma olayının doğru olmadığını ifade eden A.Ç. "Anneme sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet uygulardı. Devamlı kavga ederlerdi. Babamın bahsettiği kaybolan otomatik silahını, anneme bir kötülük yapar diye evden alıp götürdük. Çünkü annemi 'Seni öldüreceğim' diye tehdit etmeye başladı. Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra eve gittiğimizde silah temizleme malzemelerini gördük." diye konuştu.

Diğer kızları Ş.Ç. de babasının annesine şiddet uyguladığını belirterek, "Yaklaşık 2 senedir tehdit ediyordu. Babam hiçbir zaman boşanmaya yanaşmadı. Annemi hastaneye götürebileceğini söylüyor ama annemin selamını dahi almıyordu. Aldatma olayına da inanmıyorum." sözlerini sarf etti.

İbrahim Güzelçolak, Yeniköy Mahallesi'ndeki evlerinde eşi Nadire Güzelçolak'ı (42), 19 Eylül 2023'te av tüfeğiyle ateş ederek öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu.