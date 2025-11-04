Antalya'da Eşine Saldırı İddiasıyla Tutuklanan Adam, Suçlamaları Reddetti

ANTALYA'da, Ukrayna asıllı eşi Iryna Melnychuk Diğer'i (36) sopayla darbettiği iddiasıyla tutuklanan Mehmet Ali Diğer, görüntülerdeki kişinin kendisi olmadığını söyledi. Mahkeme heyeti, sanığın telefon ve konum kayıtlarının incelenmesine karar verip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay, 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde vardiyalı çalışan Iryna Melnychuk Diğer, mesai sonrası servisten inip evinin arka kapısından içeri gireceği sırada arkasında ses duydu. İddiaya göre, şapka ya da benzeri bir şeyle yüzünü kapatan uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Ali Diğer, hiçbir şey söylemeden Iryna Melnychuk Diğer'in başına sopayla defalarca vurdu. Yere düşen ve elleriyle başını korumaya çalışan kadının sol elinde çok sayıda kırık, başında yarılma oluştu. Iryna Melnychuk Diğer, telefonuyla KADES uygulamasını kullandı.

ŞÜPHELİ EŞ TUTUKLANDI

Komşuları tarafından çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iryna Melnychuk Diğer, 16 gün tedavi gördü. Diğer'in sol eline platin takılırken, başında estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluştuğu belirlendi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Ali Diğer, tutuklandı. Iryna Melnychuk Diğer ile 1,5 yıl önce evlendiği belirlenen tutuklu eş, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, olay anında başka bir evde olduğunu söyledi.

'SADECE KLİMA KUMANDASINDAN ÇIKAN TARTIŞMA VARDI'

'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Ali Diğer'in, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Taraflar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Olay günü eşinin evine gitmediğini söyleyen sanık, suçlamaları reddetti, kamera kaydındaki kişinin kendisi olmadığını söyledi.

'OLAY GÜNÜ GÖRÜŞMEDİK'

Duruşmada tanık olarak dinlenen turizm sektöründe çalışan Daniela D., "Sanığı turizmden tanıyorum. Sanık otelde çalışanlardan biridir. 4 Temmuz günü beni aradı. Görüşmek istediğini söyledi. Geç saat olduğu için 22.58 gibi evime geldi. 'Canım sıkıldı görüşmek istedim' dedi, ama hiçbir şey konuşmadık. 'Bir derdin mi var' dedim, 'Yorgunum' dedi. Yanında köpeği de vardı. 10-15 dakika oturdu ve gitti. Gitmeden telefonuna baktı. Daha sonra telefonla konuştuk. Evime geldiğinde hareketleri garipti, ben de merak ettim ve aradım. Telefona bakmadı. O beni gece aradı, 'Ne yapıyorsun?' dedi. 'Uyuyorum' dedim ve kapattım. Sanık evimden ayrılırken hareketleri tuhaftı, 'Alkollü müsün?' dedim. Hatta 'Ehliyetini kaptırma ben seni bırakabilirim' dedim. O da gitti. Ben İryna'yı tanımıyorum. Olayları haberlerden gördüm" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın telefon kayıtları ile olay günü konum bilgilerinin incelenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.