Antalya'da 'ESC Gönüllüleri Atölyesi' Düzenleniyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Lykia İzcilik ve Doğaseverler Kültür Derneği (LIDOSK) ortaklığında "ESC Gönüllüleri Atölyesi" düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında, bu ay başlayacak "ESC Gönüllüleri Atölyesi", 3 hafta sürecek.

Büyükşehir Belediyesi HUB Antalya Girişimcilik Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe, kentte bulunan uluslararası gönüllüler ve Antalyalı gençler katılacak.

Atölye ile katılımcıların yaratıcılıklarını geliştirmeye, kişisel gelişimlerini desteklemeye ve farklı kültürleri tanımalarına yönelik çalışmalar yürütülecek.

İngilizce dilinde Yaşayan Kütüphane, Hayal Panosu ve Anı Defteri ile Yirmili Yaşlar Stresiyle isimli atölye çalışmaları gerçekleşecek.

Projeyle, uluslararası gönüllü gençler ile yerel gençler bir araya getirilerek kültürlerarası diyalog ortamı oluşturulması, gençlerin sosyal etkileşimlerinin artırılması ve İngilizce pratik yapmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.