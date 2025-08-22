Antalya'da Eş Zamanlı Operasyon: 236 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da Eş Zamanlı Operasyon: 236 Şüpheli Yakalandı
Antalya'da düzenlenen operasyonlarla, asayiş ve diğer suçlardan aranan 236 şüpheli yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü, 96 kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve 140 ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanması için eş zamanlı 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 96, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri ile aranan 140 şüpheli olmak üzere toplam 236 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
