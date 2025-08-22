Antalya'da Eş Zamanlı Operasyon: 236 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 236 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, asayiş ve diğer suçlardan aranan kişilerin yakalanması için eş zamanlı 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 96, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri ile aranan 140 şüpheli olmak üzere toplam 236 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.