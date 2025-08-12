Antalya'da Eş Zamanlı Operasyon: 125 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da düzenlenen eş zamanlı 2 farklı operasyonda çeşitli suçlardan aranan 125 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonlarda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 58, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri ile aranan 67 kişi olmak üzere 125 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.