Antalya'da engelli öğrencilere temsili asker eğlencesi yapıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 engelli öğrenci için temsili olarak asker eğlencesi ve uğurlama töreni düzenlendi.

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 engelli öğrenci için temsili olarak asker eğlencesi ve uğurlama töreni düzenlendi.

Karadayı Mahallesi'ndeki Serik Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından okulda eğitim gören engelli öğrenciler Mehmet Ergül, Mustafa Ali Altunkılınç, Yasin Türk ve Barış Duygulu için okul bahçesinde temsili asker eğlencesi ve uğurlama töreni yapıldı.

Temsili törene Serik Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Temsili asker olan öğrenciler önce davetlilere şiir okudu ve şarkılar söyledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli folklor hocası İlhan Yeşilyurt öğrenciler için zeybek gösterisi sundu.

Annelerinin engelli öğrencilerin ellerine kına yakması sırasında duygusal anlar yaşandı. Birbirlerine sarılan anne ve çocukları gözyaşı döktü.

Kına yakılmasının ardından anne ve çocukları birlikte oynadı.

Etkinlikte diğer engelli öğrenciler ve aileleri de gönüllerince eğlendi.