ENGELLİ ÖĞRENCİLERE EBRU SANATI TANITILDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE EBRU SANATI TANITILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Serik Gençlik Eğitim Kültür Çevre ve Spor Derneği tarafından Avrupa Birliği Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programları kapsamında engelli öğrencilere ebru sanatı tanıtıldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Serik Gençlik Eğitim Kültür Çevre ve Spor Derneği tarafından Avrupa Birliği Erasmus ve Avrupa Dayanışma Programları kapsamında engelli öğrencilere ebru sanatı tanıtıldı.

Serik'te eğitim ve rehabilitasyon merkezinde gerçekleştirilen etkinliğe Avusturya, Yunanistan ve Makedonya'dan 6 kişilik proje uzmanı, dernek üyeleri, rehabilitasyon merkezi öğrenci ve öğretmenleri ile veliler katıldı. Toplumda dezavantajlı insanların sosyal katılımını sağlamak amacıyla yapılan projede öğrenciler ile dernek üyelerine ebru sanatı anlatıldı.

Serik Gençlik Eğitim Kültür Çevre ve Spor Derneği Başkanı Hulusi Karataş, "Amacımız çocukların sosyal uyumunu desteklemek. Buradaki faaliyete 3 ülkeyi temsilen 2 şer dernek başkanı ve çalışanı katılıyor" dedi.

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE EBRU SANATI TANITILDI

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE EBRU SANATI TANITILDI

ENGELLİ ÖĞRENCİLERE EBRU SANATI TANITILDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kültür Sanat, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title