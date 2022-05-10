Antalya'da, Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali düzenlendi

Antalya'da, Özel Çocuklar Bilim Sanat ve Spor Festivali (ENFEST) düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl mayıs ayının 2. haftasında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen festival, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törene, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Çalışkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, engelli derneklerinin temsilcileri ve engelli vatandaşlar ile aileleri katıldı.

Festival kapsamında, toplumda empati duygusunun geliştirilmesi, engellilerle ilgili farkındalık yaratılması ve engelli bireylerin sosyal uyum becerilerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Özel eğitim okullarının öğrencileri tarafından sanatsal ve sportif faaliyetlerinin de yapılacağı festivalde, temsili asker uğurlama töreni de gerçekleştirilecek.