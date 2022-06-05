Antalya'da en güzel bahçe, balkon, teras ve hobi bahçesi seçildi - Haberler

Antalya'da bu yıl 5'incisi düzenlenen yarışmada, en güzel bahçe, balkon, teras ve hobi bahçeleri belirlendi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından "Çevremizi birlikte güzelleştiriyoruz" sloganıyla gerçekleştirilen ve Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerini kapsayan "En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması" sonuçlandı.

Çevre bilincini, sevgisini artırmak, yaşanılan çevrenin görsel niteliğini desteklemek, halkın çevre düzenleme ve kent peyzajına yönelik ilgisini teşvik etmek, iklim değişikliğine karşı dikkati çekmek amacıyla düzenlenen yarışma, en güzel açık balkon, kapalı balkon, konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi, hobi bahçesi ve teras kategorilerinde yapıldı.

Yarışmanın seçici kurulu Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş temsilcilerinden oluştu.

Konut bahçesi kategorisinde Mahmut Şen, apartman bahçesi kategorisinde Ümmet Paşa, site bahçesinde Salih Kuşçuoğlu, iş yeri bahçesinde Sena Önder, hobi bahçesinde Ömer Ün, açık balkonda Ayşe Büyükgebiz, kapalı balkonda Mine Alp Kapan ve terasta da Sinan Köylü birinci oldu.

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu her kategoride birinciye 5 bin lira, ikinciye 3 bin lira ve üçüncüye 2 bin lira para ödülü verilmesi kararlaştırıldı. Bu ay içinde gerçekleştirilerek törenle ödüller sahiplerine teslim edilecek. ???????