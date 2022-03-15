Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi - Haberler

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Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi

AA - Orhan Çiçek - Güncel
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Antalya'da emniyetten helikopter ve drone destekli trafik denetimi

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, helikopter ve drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

Ekipler, 07-14 Şubat tarihlerinde farklı saatlerde helikopter ve drone destekli emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık ihlali ve hatalı sollama gibi konularda denetim yaptı.

Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla kontrollerini sürdüren ekipler, sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasını hedefliyor.

Hava destekli denetimlerde 33 sürücüye idari para cezası uygulandı.

"Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda ise 50 araç ve 105 yolcu olmak üzere toplam 155 yol kullanıcısına eğitim verildi.

AA / Orhan Çiçek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme, Antalya, Drone, Güncel, Haberler

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