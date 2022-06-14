Antalya'da emniyetten hava destekli trafik denetimi Antalya'da hava destekli trafik denetiminde kurallara uymayan 245 sürücüye ceza uygulandı. Antalya'da hava destekli trafik denetiminde kurallara uymayan 245 sürücüye ceza uygulandı. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, helikopter ve drone destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim çalışmalarını sürdüren ekipler, emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık denetimi, hatalı sollama, yük ve yolcu taşımacılığı konularında kontroller yaptı. Antalya'nın birçok noktasında geniş kapsamlı gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulandı, sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Kontrollerde 3 bin 192 araç denetlenerek, kurallara uymayan 245 sürücüye ceza kesildi. Öte yandan, çalışma kapsamında "Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı"nda 1130 kişiye eğitim verildi. AA / Ayşe Yıldız - Güncel Emniyet Müdürlüğü Antalya Güncel Haberler

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