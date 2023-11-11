Antalya'da emniyet teşkilatı üniversite öğrencileri için kermes yaptı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğünce şehit, gazi ve emniyet teşkilatı mensuplarının üniversitede eğitim gören çocuklarına burs desteği sağlanması için kermes düzenlendi.

Antalya Polis Eşleri Derneği Şube Başkanı Sevilay Çevik'in destekleriyle Konyaaltı Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen kermeste yapılan ürünlere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Çevik, gazetecilere yaptığı konuşmada, dernekte herkes gönüllük esasına dayalı olarak çalıştığını söyledi.

Herkesin kermeste emeğinin olduğunun belirten Çevik, "Emeğimizle çıktık ve emeğimizi satıyoruz. Satışımız güzel olur ve o kadar çok çocuğa dokunur. Güzel başladık ve güzel de bitmesini istiyoruz. Emniyet teşkilatı çok büyük bir teşkilat ve güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Herkesin desteğiyle daha çok şehit ve gazi çocuğumuzun okumasını sağlayacağız." dedi.

Kurulan stantlarda, vatandaşlara ve emniyet mensuplarına satış yapıldı.