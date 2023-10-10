Antalya'da Emniyet Tarafından Şok Uygulamalar Gerçekleştirildi
Güncel Haberler
Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayişin sağlanması ve suç faillerinin yakalanması amacıyla 19 farklı noktada şok uygulamalar düzenlendi. Operasyona 79 ekip ve 204 personel katıldı. Uygulamalar sonucunda 65 sürücüye ceza yazıldı ve 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca 5 yoklama kaçağı kişiye tebligat yapıldı, 1 aranan kişi yakalandı ve bir motosiklete işlem yapıldı.
Antalya'da emniyet tarafından farklı noktalarda şok uygulamalar gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla eş zamanlı olarak 19 farklı noktada şok uygulamalar düzenledi.
Operasyona 79 ekip, 204 personel katıldı.
Uygulamalarda, 65 sürücüye ceza yazılırken 1 araç da trafikten men edildi.
Ayrıca 5 yoklama kaçağı kişiye gereği tebliğ edilmiş, 1 aranan kişi yakalanmış ve 1 şase ve motor numarası kazınmış motosiklete işlem yapıldı.