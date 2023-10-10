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Antalya'da Emniyet Tarafından Şok Uygulamalar Gerçekleştirildi

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayişin sağlanması ve suç faillerinin yakalanması amacıyla 19 farklı noktada şok uygulamalar düzenlendi. Operasyona 79 ekip ve 204 personel katıldı. Uygulamalar sonucunda 65 sürücüye ceza yazıldı ve 1 araç trafikten men edildi. Ayrıca 5 yoklama kaçağı kişiye tebligat yapıldı, 1 aranan kişi yakalandı ve bir motosiklete işlem yapıldı.