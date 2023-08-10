Antalya'da Elektronik Sigara Operasyonu: 229 Bin 600 Lira Değerinde Malzeme Ele Geçirildi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, 229 bin 600 lira değerinde 287 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen operasyonda, 229 bin 600 lira değerinde 287 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kepez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde Muratpaşa ilçesinde 5 şüphelinin yurda sokulması yasak elektronik sigara ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 287 adet elektronik sigara ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 229 bin 600 lira olduğu belirtildi. 5 şüpheli ise gözaltına alındı. - ANTALYA