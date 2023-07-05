Antalya'da Elektronik Gemi Denetim Sistemi Merkezi Açıldı

Türkiye'de gemi kirliliğini önlemeye yönelik ilk Elektronik Gemi Denetim Sistemi Merkezi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından açıldı. Beşgöz Deresi ile Göynük Çayı arasındaki 22 kameranın gemilerdeki kaçağa izin vermeyeceğini belirten Başkan Muhittin Böcek, "Önceliğimiz ceza değil, caydırıcı olmak ve deniz kirliliğini önlemek" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen, gemi kaynaklı kirliliği önlemeye yönelik 'Elektronik Gemi Denetim Sistemi Merkezi', Deniz Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde açıldı. Açılış törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Murat Sezgin, Antalya Bölge Liman Başkanı Muhammet Alper Keçeli, Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, meslek odaları başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

'ALDIĞIMIZ HER 2 NEFESTEN 1'İNİ DENİZLERE BORÇLUYUZ'

Elektronik Gemi Denetim Sistemi Merkezi açılışında konuşan Başkan Muhittin Böcek, merkezin dünyada çok ender, Türkiye'de ise ilk ve tek olduğunu anlattı. 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak kutlanan haftanın denizcilik için çok önemli olduğunu belirten Başkan Böcek, denizlerin güvenliği ve temizliğine yönelik çok özel ve anlamlı bir eseri, Antalya'ya ve ülkeye kazandırıyor olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Uluslararası ticaretin büyük kısmının güvenli deniz ulaşımıyla yapıldığını ve limanların, deniz ticaretinin merkezleri olarak hizmet verdiğini belirten Başkan Böcek, özellikle Antalya'nın yat ve tekne imalatındaki başarısının dünyaca bilindiğini vurguladı. Antalya'ya gelen misafirlerin en az yüzde 80'inin temiz denizle karşılaştığını ve eşsiz güzellikteki plajları ziyaret ettiğini belirten Başkan Böcek, "Denizlerimizde bulunan zengin doğal kaynaklar ve deniz ürünleri, enerji üretimi, balıkçılık ve denizcilik sektörleri için büyük bir potansiyele sahip. Denizler sadece ekonomik açıdan değil, ekolojik açıdan da büyük bir öneme sahip. Biyoçeşitlilik açısından son derece zengin olan denizlerimiz, karbon döngüsü, iklim düzenlemesi ve oksijen üretimi gibi yaşamsal işlevleri de yerine getirmektedir. Çok önemli karbon yutak alanları olan denizler, dünyadaki oksijenin en az yüzde 50'sini sağlamaktadır. Yani aldığımız her 2 nefesten birini denizlerimize borçluyuz" dedi.

DÜNYANIN EN FAZLA MAVİ BAYRAĞINA SAHİP KENT

Tüm dünyada olduğu gibi denizlerin çevresel açıdan tehdit altında olduğunu aktaran Başkan Muhittin Böcek, "Denizlerimizin korunmasına yönelik tüm kurum ve kuruluşlarla yaptığımız işbirliği sonucunda mavi bayrak ödüllü plaj sayımızı 229'a yükselttik. Böylece, ülkemizdeki 531 plajın neredeyse yarısını bünyesinde bulunduran Antalyamız 'Dünyanın en fazla mavi bayrağına sahip kent' unvanını bu yıl da korumaktadır. Şimdi ise Türkiye'de hatta dünyada fark yaratacak bir teknoloji ile denizlerimizin korunmasına büyük katkı sağlayacağız. Çevre koruma faaliyetlerimizde inovatif çözümler üreten ve çevre teknolojilerini en iyi uygulayan belediye olduğumuz konusunda yine çok iddialıyız" diye konuştu.

'HİÇBİR DENİZ ARACININ KİRLETİP GİTMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Başkan Muhittin Böcek, "Elektronik Gemi Denetim Sistemimiz ile doğuda Beşgöz Deresi ile batıda Göynük Çayı arasındaki alanda artık hiçbir deniz aracının kirletip gitmesine müsaade etmeyeceğiz. Sorumlu kurumlarımız ile işbirliği içerisinde çalışarak Akdeniz'i beraber koruyacağız. Önceliğimiz ceza değil, caydırıcı olmak ve deniz kirliliğini önlemektir. Amacımız, sistemin başarıyla uygulanarak sorumluluk alanlarımızın genişletilmesi hatta tüm Türkiye'nin kıyılarında uygulanmasına vesile olmaktır. Bu merkezin Antalya'mıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, hiçbir gemiye ceza kesmek zorunda kalmayacağımız temiz ve masmavi denizler diliyorum" dedi.Büyükşehir Belediyesi Çevre Kurulu Başkanı Lokman Atasoy, Elektronik Gemi Denetim Sistemi'nin 25 milyon lira bütçesi olduğunu anlattı. Atasoy, "22 noktadaki hareketli kameralarımızla, radar sistemimizle, termal kameralarımızla inceleme yapıyoruz. Termal kamerayla herhangi bir gemideki kaçak deşarj olduğunda ısı farkıyla anında görebiliyorsunuz. Yani kaçış yok" diye konuştu.