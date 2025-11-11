Haberler

Antalya'da Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile Deniz Kirliliği Azalıyor

Antalya'da Elektronik Gemi Denetim Sistemi ile Deniz Kirliliği Azalıyor
Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS) ile deniz kirliliği en aza indiriliyor. Gelişmiş teknoloji ile donatılan sistem sayesinde sahillerin temizliği korunuyor ve kirlilik anlık olarak izleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Elektronik Gemi Denetim Sistemi (EGDS), gemi kaynaklı deniz kirliliği en aza indiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gelişmiş teknolojiyle donatılan EGDS sayesinde Antalya kıyılarında deniz kirliliği en aza indirilerek mavi bayraklı sahillerin temizliği korunuyor.

Beşgöz Deresi ile Göynük Çayı arasında kalan yaklaşık 52 kilometrelik sahil bandı, EGDS ile 7 gün 24 saat elektronik olarak izleniyor.

Farklı noktalara yerleştirilen ileri gece görüşlü PTZ ve termal kameralar sayesinde, deniz yüzeyinde oluşan en ufak kirlilik anlık takip ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğünden tekniker Gül Çobanoğlu, EGDS ile bu yıl 19 gemiye 78 milyon 214 bin lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Sistemin asıl amacının ceza kesmek olmadığını belirten Çobanoğlu, elde edilen gelirin Antalya için yürütülen çevre projelerinde değerlendirildiğini ifade etti.

Çobanoğlu, EGDS sayesinde deniz yüzeyinde atık boşaltımı yapan gemi sayısında da düşüş yaşandığını kaydetti.

