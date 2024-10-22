Antalya'da Elektronik Denetleme Sistemi 7 Yıldır Bekliyor

ANTALYA'da 2017 yılında '7 ayda tamamlanıp devreye alınacak' denilen, kentin 19 ilçesi ve kent merkezi dahil olmak üzere trafik güvenliği ve kural ihlallerini tespit için hazırlanan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) projesi, 7 yıldır devreye girmedi. EDS kameralarının birçoğunun çalışamaz halde olduğu, garanti sürelerinin dolduğu öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "2025 yılbaşı itibarıyla devreye girecek. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Kara yollarında güvenliği sağlamak, kazaları önlemek, kural ihlallerini tespit etmek amacıyla başlatılan EDS'nin Antalya'da hayata geçirilmesi için dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından 2017 yılında çalışma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında birçok kavşak ve üst geçit, kameralarla donatıldı. '7 ayda tamamlanıp devreye alınacak' denilen sistem, Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 milyon avro bedelle ihale edildi. EDS sisteminin yüzde 95'i 1 yıl sonra 2018 yılında tamamlandı. 2019 yılında hizmete girmesi beklenen sistemin açılışı, yerel seçim sürecinin başlaması nedeniyle ertelendi. Muhittin Böcek'in belediye başkanlığını kazanmasının ardından sistemin kısa sürede hizmete açılacağı ve belediyeye gelir sağlanacağı açıklandı. Ancak Başkan Böcek'in ilk dönemi olan 5 yıllık sürede de sistem devreye girmedi. 2'nci dönem yeniden başkan seçilen Muhittin Böcek'in sistemin devreye girmesi amacıyla çalışmalara hız verilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

70 KAVŞAKTA UYGULANACAK

'Akıllı Trafik' uygulamaları kapsamında hizmet vermesi planlanan uygulama, il merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları ile ilçelerde 100 kavşakta akıllı trafik uygulamalarını kapsıyor. Kavşaklara konulacak kameralarla araç yoğunlukları tespit edilecek ve kavşakların sinyal süreleri belirlenecek. Böylelikle kavşaklarda itfaiye, ambulans gibi araçların da öncelikli geçişi sağlanabilecek. Belediyenin kurduğu sistemden Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından da yararlanılarak, birçok denetim yapılabilecek. Sistem, araç içerisinde cep telefonuyla konuşma, hatalı şerit değiştirme, hatalı park, hız limiti aşımı, kırmızı ışık ihlali, trafik işaret ve işaretçilerine uymamak gibi her türlü kural ihlalini fotoğraflayarak cezai işlem uyguluyor. Yazılan cezaların yüzde 30'u da belediyeye gelir olarak kaydediliyor.

GARANTİ SÜRELERİ DOLDU, BİRÇOĞU BOZULDU

Projenin üzerinden 7 yıl geçti. Yıllar içerisinde EDS'nin yönetileceği merkez binası Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde tamamlandı. Türk Standartları Enstitüsü tarafından denetlenen ve kalibrasyonu da yapılan EDS sistemi, halen devreye girmedi. Direklere yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameraların bazıları Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel tarafından manuel olarak anlık görüntü ve anlık kural hatalarını tespit için kullanılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen sistemin kameralarının çoğunun arızalandığı, garantilerinin de sona erdiği öğrenildi.

Zaman zaman bazı sosyal medya hesaplarından EDS kameralarının devreye girdiği ve trafikte hız kurallarına uymayanlara ceza yazıldığı yönünde paylaşımlar yapılmasıyla yeniden gündeme gelen sistemin ne zaman çalışmaya başlayacağı yönünde bilgi verilmedi. Antalya- Burdur karayolu üzerinde bulunan EDS sistemi ise 2022 yılından bu yana faaliyette. 121 kilometrelik hız sınırı aşımında sistem otomatik olarak cezai işlem uyguluyor.

YILBAŞINDA DEVREYE GİRECEK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sistemle ilgili geniş çaplı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Sistemin devreye girmek üzere olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "2025 yılbaşı itibarıyla sistem devreye girecek. Çalışmalarımız sürüyor. Teknik altyapı ve kameralar yeniden inceleniyor. Hukuk servisimiz de gerekli çalışmayı yapıyor" diye konuştu.