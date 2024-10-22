Üye Girişi
Haberler

Antalya'da Elektronik Denetleme Sistemi 7 Yıldır Bekliyor

Antalya'da Elektronik Denetleme Sistemi 7 Yıldır Bekliyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2017 yılında devreye alınması vaat edilen Antalya'daki Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) projesi, 7 yıl geçmesine rağmen henüz hayata geçmedi. Başkan Muhittin Böcek, sistemin 2025 yılbaşında devreye gireceğini açıkladı.

ANTALYA'da 2017 yılında '7 ayda tamamlanıp devreye alınacak' denilen, kentin 19 ilçesi ve kent merkezi dahil olmak üzere trafik güvenliği ve kural ihlallerini tespit için hazırlanan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) projesi, 7 yıldır devreye girmedi. EDS kameralarının birçoğunun çalışamaz halde olduğu, garanti sürelerinin dolduğu öğrenildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "2025 yılbaşı itibarıyla devreye girecek. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Kara yollarında güvenliği sağlamak, kazaları önlemek, kural ihlallerini tespit etmek amacıyla başlatılan EDS'nin Antalya'da hayata geçirilmesi için dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel tarafından 2017 yılında çalışma başlatıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen çalışmalar kapsamında birçok kavşak ve üst geçit, kameralarla donatıldı. '7 ayda tamamlanıp devreye alınacak' denilen sistem, Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 milyon avro bedelle ihale edildi. EDS sisteminin yüzde 95'i 1 yıl sonra 2018 yılında tamamlandı. 2019 yılında hizmete girmesi beklenen sistemin açılışı, yerel seçim sürecinin başlaması nedeniyle ertelendi. Muhittin Böcek'in belediye başkanlığını kazanmasının ardından sistemin kısa sürede hizmete açılacağı ve belediyeye gelir sağlanacağı açıklandı. Ancak Başkan Böcek'in ilk dönemi olan 5 yıllık sürede de sistem devreye girmedi. 2'nci dönem yeniden başkan seçilen Muhittin Böcek'in sistemin devreye girmesi amacıyla çalışmalara hız verilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

70 KAVŞAKTA UYGULANACAK

'Akıllı Trafik' uygulamaları kapsamında hizmet vermesi planlanan uygulama, il merkezinde 70 kavşakta akıllı kavşak ve akıllı trafik uygulamaları ile ilçelerde 100 kavşakta akıllı trafik uygulamalarını kapsıyor. Kavşaklara konulacak kameralarla araç yoğunlukları tespit edilecek ve kavşakların sinyal süreleri belirlenecek. Böylelikle kavşaklarda itfaiye, ambulans gibi araçların da öncelikli geçişi sağlanabilecek. Belediyenin kurduğu sistemden Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından da yararlanılarak, birçok denetim yapılabilecek. Sistem, araç içerisinde cep telefonuyla konuşma, hatalı şerit değiştirme, hatalı park, hız limiti aşımı, kırmızı ışık ihlali, trafik işaret ve işaretçilerine uymamak gibi her türlü kural ihlalini fotoğraflayarak cezai işlem uyguluyor. Yazılan cezaların yüzde 30'u da belediyeye gelir olarak kaydediliyor.

GARANTİ SÜRELERİ DOLDU, BİRÇOĞU BOZULDU

Projenin üzerinden 7 yıl geçti. Yıllar içerisinde EDS'nin yönetileceği merkez binası Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde tamamlandı. Türk Standartları Enstitüsü tarafından denetlenen ve kalibrasyonu da yapılan EDS sistemi, halen devreye girmedi. Direklere yerleştirilen yüksek çözünürlüklü kameraların bazıları Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel tarafından manuel olarak anlık görüntü ve anlık kural hatalarını tespit için kullanılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen sistemin kameralarının çoğunun arızalandığı, garantilerinin de sona erdiği öğrenildi.

Zaman zaman bazı sosyal medya hesaplarından EDS kameralarının devreye girdiği ve trafikte hız kurallarına uymayanlara ceza yazıldığı yönünde paylaşımlar yapılmasıyla yeniden gündeme gelen sistemin ne zaman çalışmaya başlayacağı yönünde bilgi verilmedi. Antalya- Burdur karayolu üzerinde bulunan EDS sistemi ise 2022 yılından bu yana faaliyette. 121 kilometrelik hız sınırı aşımında sistem otomatik olarak cezai işlem uyguluyor.

YILBAŞINDA DEVREYE GİRECEK

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sistemle ilgili geniş çaplı bir çalışma yaptıklarını söyledi. Sistemin devreye girmek üzere olduğunu söyleyen Başkan Böcek, "2025 yılbaşı itibarıyla sistem devreye girecek. Çalışmalarımız sürüyor. Teknik altyapı ve kameralar yeniden inceleniyor. Hukuk servisimiz de gerekli çalışmayı yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Muhittin Böcek Teknoloji Güvenlik Belediye Politika Ekonomi Yılbaşı Antalya trafik Güncel Yaşam Hukuk

Olay iddia! Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 İYİ Partili vekil MHP'ye geçiyor

Bahçeli'nin çağrısının ardından 15 milletvekili birden partiden ayrılıyor

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin çağrısına destek: Tarihi bir fırsat penceresi açıldı

Bahçeli'nin Öcalan'la ilgili sözleri için bakın ne dedi

 PKK liderinin kardeşi Mehmet Öcalan: Kimse kimseyi aldatmasın

Bahçeli'ye Öcalan cephesinden ilk yanıt
'Öcalan' çağrısının yankıları sürüyor: Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git

"Endişen varsa, düne kadar elini öptüğün Bahçeli'ye git"
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunus Akgün kaç maç ceza alabilir (PFDK 41. madde)? Yunus Akgün Beşiktaş maçında oynayacak mı, cezalı mı? Yunus Akgün PFDK'ya sevk edildi mi, neden sevk edildi (TEDBİRLİ)? TRT 1 yayın akışı (22 Ekim 2024) TRT 1'de bu akşam hangi maçlar var? TRT 1 canlı maç izle! ŞAMPİYONLAR LİGİ CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki İlke Naz Hoş kimdir? Voleybolcu İlke Naz Hoş'a babası şiddet uyguladı mı? Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ne zaman, nerede yakalandı? Yavuz Ağıralioğlu'nun partisinin adı ne olacak? Yavuz Ağıralioğlu parti kurdu mu, kimler var? KHK affı çıkacak mı, KHK'lılar mesleklerine dönecek mi ? Genel Af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? Tabii Spor 4-5-6 CANLI izle! (ŞİFRESİZ KANAL) Tabii Spor 4,5,6 kesintisiz donmadan canlı maç yayın izleme linki!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.