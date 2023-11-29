Antalya'da elektrikli scooter kullanan 2 lise öğrencisine otomobille çarpıp ölümlerine neden olan sürücüye indirimsiz 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 2 liselinin ölümüne neden olmaktan yargılanan otomobil sürücüsü Muhammed Can Gülmez'e bilinçli taksir hükümleri uygulanarak ve sanığın daha önceki trafik güvenliğini tehlikeye atar nitelikteki eylemleri de göz önünde bulundurularak indirimsiz şekilde 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası verilmişti. Ardından bu karar, cezanın artırılması talebi, sanık vekilince ise sanığın beraatı talebi ile üst mahkemeye taşınmıştı. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesi de ilk derece mahkemesinin kararına katılarak, istinaf başvurularının ayrı ayrı esastan reddine karar vermişti. Yargıtay 12'nci Ceza Mahkemesi tarafından ise nihai karar verildi. Sanık Muhammed Can Gülmez hakkında verilen 8 yıl 4 ay 24 gün hapis cezası Yargıtay tarafından onandı ve karar kesinleşti.

Kaza, 22 Ekim akşamı Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde meydana gelmişti. Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı (18) ve Ada Kayahan (17), dershaneden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla buluşup yemek yiyerek, evlerine gitmek için elektrikli scootera binmişti. Mahmut Yağız Balcı'nın kullandığı scootera, süratli olduğu iddia edilen Muhammed Can Gülmez yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarpmıştı. Kazada ağır yaralanan Balcı ve Kayahan, kaldırıldıkları özel hastanede hayatlarını kaybetmişti. Gözaltına alınan Gülmez ise sevk edildiği hakimlikçe tutuklanmıştı. - ANTALYA