Antalya'da Elektrikli Motosiklet ile Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
Kumluca ilçesinde meydana gelen kazada, bir kamyonet ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Olayda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde kamyonet ile elektrikli motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
A.K'nin kullandığı 07 BAS 092 plakalı kamyonet, Merkez Mahallesi Halil Çıvgın Caddesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen elektrikli motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada Suriye uyruklu oldukları öğrenilen elektrikli motosiklet sürücüsü ve yanındaki arkadaşı yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Güncel