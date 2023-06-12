Antalya'da elektrikli bisiklet kazası: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı elektrikli bisikletten düşerek yaşamını yitiren Emircan Kuruca'nın (15) cenazesi, toprağa verildi.Kaza dün saat 16.30'da Döşemealtı'na bağlı Yeniköy Mahallesi Atatürk Caddesi, Belediye İş Merkezi önünde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücüsü belirlenemeyen iki gencin bulunduğu elektrikli bisiklet, iş merkezi önündeki park yerinden çıkmak için geri manevra yapan Engin V.'nin kullandığı 07 ADJ 099 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan elektrikli bisiklete, o sırada caddeden geçen K.G. yönetimindeki 07 GUC 91 plakalı hafif ticari araç çarptı. Asfalt zemine düşen çocuklardan Emircan Kuruca ağır yaralandı. Diğer çocuk ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Aşırı kan kaybeden Emircan Kuruca'ya, o sırada yoldan geçen bir genç tişörtünü çıkartarak tampon yaptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Emircan Kuruca, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Emircan Kuruca, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki aracın sürücüsü, polis merkezine götürüldü. CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Kazada hayatını kaybeden Emircan Kuruca'nın dün akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu morgundan alınan cenazesi, Yeniköy Mezarlığı Morguna kaldırıldı. Kuruca'nın cenazesi, bugün sabah saatlerinde yaşadığı evin önüne getirilerek ailesi ve sevenlerinden helallik alındı. Cenaze, sonrasında Kepez ilçesindeki Başköy Mahallesi Kolaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi.Diğer yandan Emircan Kuruca'ya çarpan 07 GUC 91 plakalı aracın sürücüsü K.G., polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer otomobilin sürücüsü Engin V.'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. (DHA)