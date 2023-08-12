Antalya'da Elektrikli Bisiklet Hırsızı Güvenlik Kameralarına Yakalandı

Antalya'da bir apartmanın bahçesindeki elektrikli bisikleti çalan hırsız, yüzünü gizlemek için güvenlik kameralarının önünde sargı bezini düzeltti. Bisiklet sahibi olan yoğun bakım hemşiresi, hırsızı bulmak için çaba harcadığını belirtti.

Antalya'da bir apartmanın bahçesindeki elektrikli bisikleti çalan kolu sargılı hırsız, güvenlik kameralarına yakalanmamak için yüzünü gizlemeye çalıştığı yer güvenlik kameralarının tam da önü oldu. Burada yüzünü bezle kapatan ve kolundan düşen sargı bezini düzelten hırsız, bisikletle birlikte kayıplara karıştı. Bisikleti ailecek kullandıklarını belirten yoğun bakım hemşiresi, "Yüzünü kapatması bir çare değil. Ben bisiklete değil ona ulaşmaya çalışıyorum. Peşindeyim" dedi.

Olay, 10 Ağustos Perşembe günü 06.15 sıralarında Muratpaşa İlçesi Gebizli Mahallesi 1115/1 sokak üzerindeki bir apartmanın bahçesinde yaşandı. Yıldıray Oğuz'un haziran ayında yaklaşık 13 bin 500 TL'ye aldığı elektrikli bisiklet, apartman bahçesinde kilitli vaziyetteyken kimliği belirsiz bir hırsız tarafından çalındı. Sabah bisikletin yerinde olmadığını gören Oğuz, ağabeyi ve yengesi Reyhan Oğuz'a haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen Reyhan Oğuz, şüphelinin bisikleti çalış anını ve yüzünü gizleme çabalarını gördü.

"Yüzünü kapatması çare değil, peşindeyim"

Ailecek kullandıkları ve yeni aldıkları elektrikli bisikletin hırsız tarafından kolayca çalınmasına şaşırdığını belirten Reyhan Oğuz, işin peşini bırakmayacağını ifade etti. Oğuz, "Kameraları fark edince yüzünü kapatmaya çalışmış fakat kameranın önünde yapıyor bunu. Hazırlıklı gelmiş, çantası vardı yanında. Kolundakinin alçı olduğunu düşünmüyorum, kolunu rahat hareket ettiriyor çünkü. Yoğun bakım hemşiresiyim. Büyük ihtimal yeni tedaviden çıkmış, ya da yaralandıktan sonra kendi sardı. Yüzünü kapatması bir çare değil. Ben bisiklete değil ona ulaşmaya çalışıyorum. Büyük ihtimal bisikleti elden çıkarmış olabilir, o da önemli değil. Bu işi emniyete kadar götüreceğim. Kendim de takipteyim. Bisikleti eşimin kardeşinindi ama ailecek kullanıyorduk.. Yakın iş görüşmelerine eşim onunla gidiyordu. Ödemesi 3 ay taksitle daha yeni bitmişti" dedi.

Yüzünü gizlemek için güvenlik kamerası önünü seçti

Şüpheli şahsın hırsızlık anları ise apartmanın etrafındaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde bisikletin yanına gelen hırsızın, kilidi kırdıktan sonra bisiklete bindiği ve bir süre sonra yüzünü gizlemek için güvenlik kamerasının önüne gelmesi yer aldı. Burada önce yüzünü bezle kapatan hırsız, ardından kolundan düşen sargı bezini de düzelterek yoluna devam etti. Şüphelinin ara sokaklar da tek elle bisikleti sürerek kayıplara karışması da görüntülere yansıdı. - ANTALYA