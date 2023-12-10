Antalya'da Elektrikli Battaniyeden Çıkan Yangın Kısa Sürede Söndürüldü

ANTALYA'da 4 katlı apartmanın birinci katında elektrikli battaniyeden çıkan yangın, komşuların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 11.30 sularında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 80 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Evden duman yükseldiğini gören ev sahibi Şükriye Arıcı hemen daire dışına çıkarak komşulardan yardım istedi. Komşular itfaiye ekipleri gelene kadar yangına müdahale etmeye başladı. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri de yangını 15 dakikalık çalışmayla söndürdü. Ekipler yaptıkları incelemede yangının ilk belirlemelere göre elektrikli battaniyeden çıktığı ve yatağı yaktığı üzerinde duruyor. Korkuyla kendini sokağa atan ev sahibi Şükriye Arıcı'nın, itfaiye ekiplerine olayı anlattığı görüldü. Komşusunun evindeki yangına müdahale ettiğini ifade eden Menderes Yiğit, "Haber gelince hemen kovalarla su yetiştirdik. Elektrikli battaniye açık kalmış, yangın o yüzden çıkmış. Yatak yanmış çok büyük sıkıntı yok. Yangın da söndürüldü. Komşumuza geçmiş olsun" dedi. (DHA)