Antalya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, 07 E 6936 plakalı otomobil, Saray Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda refüjü aşarak, elektrik direğine çarptı. Kazada elektrik direği devrilirken, otomobildeki 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan 2 kişiyi kurtardı. 112 acil servis ekiplerinin müdahale ettiği yaralı 5 kişi ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Soruşturmayı yürüten polis ekipleri de kazanın nedeni ve otomobilin sürücüsünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor. Kaynak: AA / Güncel Atatürk Bulvarı Antalya Alanya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Antalya'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.