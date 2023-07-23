Antalya'da Elektrik Direğinden Çıkan Yangın Vatandaşların Yardımıyla Söndürüldü

ANTALYA'da elektrik direğinden başlayan yangın kısa sürede evlerin yakınında bulunan ağaçlara sıçradı. Alevler vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından evlere sıçramadan söndürdü.

Olay, Kepez ilçesi Aydoğmuş Mahallesi 1482. Sokakta saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bir elektrik direğinden çıkan kıvılcımın yan tarafta bulunan boş arazideki ağaçlara sıçraması sonrası yangın çıktı. Olayı gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Boş arazinin bitişiğinde bulunan evlere sıçraması tehlikesi olması üzerine vatandaşlar kendi imkanları doğrultusunda alevleri söndürmeye çalıştı. Evlerinden uzattıkları hortumlarla alevlere müdahale eden vatandaşlar olay yerine gelen itfaiye ekiplerine de yardım etti. Bölgede bulunan çok sayıda meraklı vatandaş ise yangını cep telefonlarına kaydetmeye çalıştı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangın nedeniyle bir otomobil de hasar gördü. (DHA)