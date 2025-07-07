Antalya'da Elektrik Çarpması Sonucu Genç Hayatını Kaybetti

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Alanya'da balkonunda elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki Serkan Yaman, düştükten sonra hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde evinin balkonunda elektrik akımına kapılıp balkondan düşen 19 yaşındaki genç, hayatını kaybetti.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki evinin balkonunda spiral makinesi ile demir kesen Serkan Yaman, elektrik akımına kapılarak, yaklaşık 4 metre yükseklikteki balkondan zemine düştü.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaman, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mert Cantürk - Güncel
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