Antalya'da Ele Geçirilen 5 Bin 807 Sahte Parfüm İmha Edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda denetimlerini sıklaştırarak, 5 bin 807 şişe sahte parfüm ele geçirdi. El konulan parfümler, dozerle ezilerek imha edildi. Sahte parfümlerin deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği hatırlatılarak, denetimlerin devam edeceği belirtildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, ele geçirdikleri 5 bin 807 sahte parfümü dozer yardımıyla imha etti.
Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, özellikle turistlerin yoğun olarak alışveriş yaptığı noktalarda denetimlerini sıklaştırdı.
Halk sağlığını tehdit edebilecek, merdiven altı üretilen sahte parfüm satan kişilere yönelik çalışma yapan ekipler, 5 bin 807 şişe sahte parfüm ele geçirdi.
El konulan sahte parfümler, dozerle ezilerek imha edildi.
Ünlü parfüm markalarının isimleri kullanılarak satışı yapılan sahte parfümlerin deri hastalıkları ve alerjik reaksiyonlara sebep olabileceği hatırlatılarak, denetimlerin süreceği bildirildi.