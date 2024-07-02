Antalya'da ekmek fabrikasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan bir ekmek fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında depodaki kasalar ve paletler zarar gördü.
Antalya'nın Aksu ilçesinde ekmek fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Çalkaya Mahallesi Serik Caddesi'nde bulunan ekmek fabrikasının deposundan duman yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Bir çalışanın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığı yangında depodaki kasalar ve paletler zarar gördü.