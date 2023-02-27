Antalya'da eğlence yerinin müdürü bıçakla öldürüldü Güncel Haberler Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, müşteri tarafından sırtından bıçaklanan eğlence yeri müdürü hayatını kaybetti. Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, müşteri tarafından sırtından bıçaklanan eğlence yeri müdürü hayatını kaybetti. Dağbeli Mahallesi'ndeki bir eğlence yerinin müdürü Mehmet Şahin (48), iddiaya göre, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle uyardığı G.K'yi iş yerinden dışarıya çıkardı. Bu sırada G.K, yanındaki bıçakla Şahin'i sırtından yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarma tarafından gözaltına alınan G.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Mehmet Şahin Döşemealtı Dağbeli Antalya Güncel Haberler

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